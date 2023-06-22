Вашингтон, 22 июня, 2023, 07:09 — ИА Регнум. С помощью батискафа «Титан» учёное сообщество намеревалось собрать образцы ДНК в районе крушения лайнера «Титаника». О целях экспедиции написала газета Wall Street Journal со ссылкой на компания OceanGate Expeditions.

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Поясняется, что исследователи на надводном корабле, который поддерживает батискаф, планировали изучить бактерии, морскую флору и фауну на обломках «Титаника», в донной грязи океана, используя новую технику отбора проб ДНК.

Как сообщало ИА Регнум, у людей, находящихся в батискафе «Титан», который пропал с радаров в Атлантике 18 июня, скорее всего, уже закончился кислород либо его осталось совсем мало. Свою версию американскому изданию Fox News озвучил почётный профессор Сиракузского университета магистр Джефф Карсон.

По мнению эксперта, попытки обнаружить батискаф по неопределённым стукам и шумам, которые накануне слышали спасатели, могут занять слишком много времени и не дать результата.

Достать батискаф, который, предположительно, мог застрять в обломках затонувшего в начале ХХ века «Титаника», с глубины в 3,8 км можно, если удастся его найти и взять на буксир.