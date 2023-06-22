Нижний Новгород, 22 июня, 2023, 22:00 — ИА Регнум. Несколько столкнувшихся фур под Нижним Новгородом раздавили легковой автомобиль, погибли пять человек, в том числе двое младенцев, сообщила 22 июня пресс-служба ГУМВД России по Нижегородской области.

Иван Шилов ИА Регнум

Как сказано в сообщении, на 411-м километре Южного обхода Нижнего Новгорода в результате столкновения трёх большегрузных машин и одного легкового автомобиля погибли пять человек, из них двое детей 2023 года рождения.

Министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов сообщил в своём Telegram-канале, что количество погибших удалось установить после частичного деблокирования автомобиля. По его словам, личности погибших устанавливаются.

Как сообщало ранее ИА Регнум, накануне в Дагестане произошло смертельное ДТП. Столкнулись пассажирский автобус, следовавший по маршруту Москва — Хасавюрт, легковой автомобиль Toyota Camry и «Камаз». В МВД республики уточнили, что в результате ДТП в Дагестане погибли восемь человек. В автобусе находились 25 человек.

По данным Telegram-канала «112», виновником аварии стал 32-летний владелец Toyota Camry Шамиль Магомедов. Сообщается, что он использовал подложные номера. Сам мужчина выжил, получив различные травмы. Водители КамАЗа и автобуса погибли на месте.