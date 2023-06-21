Махачкала, 21 июня, 2023, 20:15 — ИА Регнум. В результате ДТП с участием пассажирского автобуса, легковой и грузовой машин в Дагестане погибли восемь человек и пострадали ещё 16, сообщили 21 июня в МВД республики.

Иван Шилов ИА Регнум

Ранее в экстренных службах региона сообщали о девяти погибших.

Авария произошла на трассе Р-217 «Кавказ». Столкнулись пассажирский автобус, следовавший по маршруту Москва — Хасавюрт, легковой автомобиль Toyota Camry и «Камаз».

В автобусе, по предварительным данным, находились 25 человек. Сотрудники полиции находятся на месте происшествия и выясняют обстоятельства ДТП.

16 июня в результате столкновения двух автомобилей в Ставропольском крае погибла женщина и двое детей. Авария произошла на автодороге Журавное — Красный Маныч. Водитель Chery выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Hyundai. Детей, вопреки требованиям ПДД, перевозили без детских автокресел, что спровоцировало смертельные травмы, заявили в ГИБДД.

4 июня в управлении МВД по Краснодарскому краю сообщили, что грузовой автомобиль MAN, двигаясь по дороге «Обход ст. Выселки», во время обгона столкнулся с легковой машиной Skoda Octavia. Погибли три человека, в том числе ребёнок 2012 года рождения. Ещё один человек пострадал, его доставили в больницу.