Махачкала, 21 июня, 2023, 20:26 — ИА Регнум. Появились кадры с места смертельного ДТП в Дагестане, в результате которого погибли, по разным данным, восемь или девять человек и 16 пострадали.

Кадр из видео На месте ДТП в Дагестане

На видеокадрах виден пылающий грузовик, у автобуса работают экстренные службы.

По данным Telegram-канала «112», виновником аварии стал 32-летний владелец Toyota Camry Шамиль Магомедов. Сообщается, что он использовал подложные номера.

Сам мужчина выжил, получив различные травмы. Водители КамАЗа и автобуса погибли на месте.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3814715" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Опубликовано видео с места смертельного ДТП в Дагестане

Как сообщало ранее ИА Регнум, авария произошла на трассе Р-217 «Кавказ». Столкнулись пассажирский автобус, следовавший по маршруту Москва — Хасавюрт, легковой автомобиль Toyota Camry и «Камаз».

В МВД республики тем временем уточнили, что в результате ДТП в Дагестане погибли восемь человек. В автобусе, по предварительным данным, находились 25 человек. Сотрудники полиции находятся на месте происшествия и выясняют обстоятельства ДТП.