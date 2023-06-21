Махачкала, 21 июня, 2023, 19:35 — ИА Регнум. Девять человек погибли и ещё 16 пострадали при столкновении автобуса с грузовой и легковой машинами в Дагестане, сообщили 21 июня в экстренных службах региона.

Кадр из видео На месте ДТП в Дагестане

Авария произошла на трассе Р-217 «Кавказ». Столкнулись пассажирский автобус, следовавший по маршруту Москва — Хасавюрт, легковой автомобиль Toyota Camry и «Камаз».

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3814707" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Девять человек погибли в ДТП с автобусом в Дагестане на трассе Р-217

18 июня сообщалось, что пятеро туристов из России пострадали в результате дорожной аварии с участием автобуса в турецкой Анталье. Автобус столкнулся с грузовым автомобилем, его водитель погиб. Пострадавших доставили в медицинские учреждения, где врачи оказали им всю необходимую помощь. Остальные пассажиры автобуса были доставлены в аэропорт и вылетели в Россию в связи с завершением отдыха.

16 июня в результате столкновения двух автомобилей в Ставропольском крае погибла женщина и двое детей. Авария произошла на автодороге Журавное — Красный Маныч. Водитель Chery по неустановленным причинам выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Hyundai. Детей, вопреки требованиям ПДД, перевозили без детских автокресел, что спровоцировало смертельные травмы, заявили в ГИБДД.