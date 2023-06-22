Симферополь, 22 июня, 2023, 14:28 — ИА Регнум. Рабочее движение по одной полосе поврежденного обстрелом со стороны ВСУ моста на административной границе между Херсонской областью и Крымом около контрольно-пропускного пункта «Чонгар» могут запустить после окончания обследования. Об этом 22 июня заявил министр транспорта Республики Крым Николай Лукашенко в эфире телеканала «Россия-24» (ВГТРК).

Александр Полегенько/ТАСС Поврежденный мост недалеко от Чонгара

«Пока прогноз утешительный. Большая вероятность того, что будет после проведения обследования открыто рабочее движение по одной из полос мостового сооружения», — отметил он, добавив, что сейчас прорабатывается возможность полноценного ремонта моста.

Как передавало ИА Регнум, по словам Лукашенко, на восстановление Чонгарского моста, который был повреждён в результате удара ВСУ, потребуется максимум несколько недель.

22 июня ВСУ нанесли удары по мостовым сооружениям около Чонгара на административной границе Крыма и Херсонской области. По предварительным данным, для атаки использовались английские ракеты Storm Shadow.

Отмечается, что пробок на дороге, которая ведёт из Джанкоя к контрольно-пропускному пункту «Чонгар» в Крыму, нет.

Спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов сообщил, что Чонгарский мост повреждён незначительно, его восстановление не займёт много времени.