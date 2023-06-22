Берн, 22 июня, 2023, 14:31 — ИА Регнум. Попытки некоторых стран допускать или не допускать спортсменов к соревнованиям в соответствие с их политическими взглядами грозят мировому спорту разделением и потому являются серьёзной угрозой, заявил 22 июня глава Международного Олимпийского комитета Томас Бах.

Mauro Scrobogna/Keystone Press Agency/Global Look Press Глава Международного Олимпийского комитета Томас Бах

«Если кто-то со стороны будет решать, кого допускать, а кого нет, то соревноваться будут только те, кто совпадают по политическим взглядам. Это приведет к тому, что будут проводиться разные соревнования, на которых будут выступать политически дружественные страны, а Олимпиада просто перестанет иметь смысл», — сказал Бах на сессии МОК.

Ранее власти Эстонии, Литвы, Латвии, Польши и Украины призвали исполком Международного олимпийского комитета рекомендовать не допускать российских спортсменов к участию в летней Олимпиаде 2024 года в Париже ни в каком статусе. Кроме того, ранее власти ряда стран, включая Польшу и Испанию, отказались выдавать российским спортсменам визы для участия в соревнованиях, проводившихся на их территории.

Рекомендация МОК, данная в марте 2023 года, гласит, что международным федерациям следует допускать к соревнованиям в «нейтральном» статусе тех спортсменов из России и Белоруссии, которые не поддерживали проведение СВО и не связаны с вооружёнными силами и органами безопасности. Допускать российских и белорусских спортсменов к командным соревнованиям не рекомендовалось.

20 июня директор по коммуникациям МОК Марк Адамс заявил, что вопрос участия российских спортсменов в Олимпийских играх в Париже ещё не решён. Томас Бах ранее провёл встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном, на которой тот поддержал подход МОК к допуску отдельных спортсменов из России в «нейтральном» статусе.