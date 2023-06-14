Москва, 15 июня, 2023, 01:31 — ИА Регнум. Визы молодёжной сборной России по борьбе (до 20 лет) и также специалистам команды для участия в чемпионате Европы отказались выдать власти Испании. Об этом 14 июня сообщил президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили в беседе с ТАСС.

A.Savin Михаил Мамиашвили

Чемпионат пройдёт в городе Сантьяго-де-Компостела с 26 июня по 2 июля. Как уточнил Мамиашвили, Испания отказала в выдаче виз всем спортсменам, тренерам и специалистам российской сборной. Сейчас спортсмены выступают на первенстве в албанской Тиране, команда уже успела заработать медали, хотя впереди ещё несколько дней соревнований.

«Достойные ребята, рад за них, за их регионы, их тренеров, которые, невзирая на запреты, живут верой и надеждой. Низкий им поклон. За всех регионы переживают всем сердцем, следят за каждым поединком. С такой поддержкой, которая оказывается спортсменам в нашей стране, мы справимся», — указал Мамиашвили.

Как подчеркнул Мамиашвили, Испания потеряла больше, не допустив российскую сборную к соревнованиям, чем Россия, лишив мероприятие зрелищности и привлекательности для болельщиков. По словам Мамиашвили, сообщество борцов всегда встречало спортсменов из России и Белоруссии аплодисментами, а это уже дорогого стоит.

«Кучка маразматиков, которая принимает безумные решения, думаю, их время потихоньку заканчивается. Наше дело правое. Мы победим. Победа будет за нами», — добавил Мамиашвили.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Объединенный мир борьбы (UWW) намерен предложить Международному олимпийскому комитету (МОК) смягчить критерии, позволяющие спортсменам из России и Белоруссии участвовать в международных турнирах. В частности, речь идёт о смягчении критериев в отношении спортсменов, работающих по контракту с военными организациями.

В начале 2023 года МОК допустил возможность участия отдельных спортсменов из России и Белоруссии в международных соревнованиях при соблюдении ими ряда жёстких условий. В частности, спортсмены могут участвовать в соревнованиях только в «нейтральном» статусе, никоим образом не представляя своё государство. Кроме того, спортсмены не должны поддерживать спецоперацию и полностью соблюдать все антидопинговые правила.