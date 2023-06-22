Симферополь, 22 июня, 2023, 13:43 — ИА Регнум. На восстановление Чонгарского моста, который был повреждён в результате удара ВСУ, потребуется максимум несколько недель, сообщил 22 июня министр транспорта Крыма Николай Лукашенко в эфире телеканала «Крым 24».

Александр Полегенько/ТАСС Последствия обстрела моста между Херсонской областью и Крымом

«Если мы берем полностью восстановление мостового сооружения, то есть пролёта, который повреждён, это максимум займёт несколько недель, поскольку необходимо заказать соответствующие материалы», — сказал он.

Лукашенко добавил, что сейчас решается вопрос об организации движения по одной из полос.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ 22 июня нанесли удары по мостовым сооружениям в районе Чонгара на административной границе Крыма и Херсонской области. Для атаки, по предварительным данным, использовались английские ракеты Storm Shadow.

По данным Следственного комитета, по мосту через реку Чонгар были выпущены четыре ракеты. На месте происшествия изъяты элементы ракет, в том числе фрагмент с заводской табличкой и маркировкой. Эти данные указывают на то, что ракету произвели во Франции.

Спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов сообщил, что Чонгарский мост повреждён незначительно, его восстановление не займёт много времени.