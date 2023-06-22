Москва, 22 июня, 2023, 11:35 — ИА Регнум. Четыре ракеты были выпущены украинскими военными по мосту через реку Чонгар между Крымом и Херсонской областью. Таковы данные Следственного комитета России.

Официальный Telegram-канал врио губернатора Херсонской области Повреждённый мост

«По предварительным данным, зафиксировано четыре прилёта неустановленных ракет», — сообщил РИА Новости представитель военного следственного управления СКР по Объединённой группировке войск (сил).

Он добавил, что на месте происшествия изъяты элементы ракет, в том числе фрагмент с заводской табличкой и маркировкой. Эти данные указывают на то, что ракету произвели во Франции.

Предварительно установлено, что одна ракета попала в дорожное полотно на автомобильном мосту, уточнил представитель СКР.

Как сообщало ИА Регнум, Чонгарский мост, расположенный в 30 км к северо-востоку от Джанкоя, получил повреждения в результате обстрела со стороны ВСУ. Утром 22 июня об обстреле мостов на границе Херсонской области с Крымом сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо. По его словам, украинские войска, вероятно, применили для обстрела иностранные ракеты Storm Shadow.

Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что удар пришёлся по Чонгарскому мосту. Сообщение между регионами продолжается, транспорт пустили по резервному маршруту. По мнению спикера Госсовета Крыма Владимира Константинова, мост через Чонгар повреждён незначительно, его быстро восстановят.