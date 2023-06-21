Москва, 21 июня, 2023, 13:29 — ИА Регнум. Датский телеканал TV 2, журналисты которого наряду с представителями разных СМИ входят в группу по расследованию подрыва на «Северных потоках», опубликовал новые кадры повреждённых газопроводов, полученные с помощью подводного беспилотника.

кадр из видео Подрыв на «Северных потоках»

Расследование теракта проводила группа журналистов из немецкого канала RTL, французской газеты Libération, датской газеты Ekstra Bladet и датского телеканала TV 2.

Журналисты пришли к выводу, что подрывы «Северного потока» и «Северного потока — 2» сильно отличаются и, вероятно, были осуществлены «двумя разными акторами».

По их данным, «Северный поток — 2» был подорван небольшим взрывным устройством и пострадал от взрыва гораздо меньше, чем «Северный поток». У второго трубопровода не видно следов массивных разрушений: труба относительно аккуратно переломана в одном месте.

По мнению эксперта датской научно-исследовательской компании Force Technology, с вероятностью 70% можно сказать, что газопровод был подорван небольшим кумулятивным зарядом с внешней стороны. Этого оказалось достаточно, чтобы трубопровод лопнул из-за внутреннего давления газа.

Как сообщало ИА Регнум, взрывы на нескольких нитках газопроводов «Северный поток» и «Северный поток ― 2» произошли 26 сентября 2022 года. В России было возбуждено уголовное дело по статье об акте международного терроризма.

The New York Times (NYT) в начале марта сообщила, что за атакой на «Северные потоки» может стоять проукраинская группировка. С версией о том, что подрыв газопроводов системы «Северный поток» могла совершить некая «проукраинская группировка», выступило также немецкое издание Die Zeit.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3814614" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Опубликованы новые кадры повреждённых «Северных потоков»

В последнее время в западных СМИ всё чаще начали появляться материалы о том, что к подрыву российских газопроводов может иметь непосредственное отношение именно Киев, а США и ЕС якобы могли быть в курсе, но не предотвратили теракт.