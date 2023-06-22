Мелитополь, 22 июня, 2023, 10:13 — ИА Регнум. ФСБ задержала в Мелитополе диверсантов Службы безопасности Украины (СБУ), которые совершили покушения на должностных лиц и готовили подрыв на железной дороге в Запорожской области. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

Иван Шилов ИА Регнум

По его информации, ФСБ пресекла деятельность диверсионной группы СБУ, которая была создана в Мелитополе для совершения террористических актов на территории Запорожской области.

«Задержанными лицами совершены покушения на жизни руководителей государственных структур Запорожской области с использованием самодельных взрывных устройств, в результате которых несколько человек получили ранения различной степени тяжести, один человек скончался», — говорится в сообщении.

Уточняется, что террористы были задержаны при изъятии из схрона самодельного взрывного устройства перед его закладкой на железнодорожных путях.

Это уже вторая диверсионная группа, обезвреженная за последние дни в Запорожской области.

Как передавало ИА Регнум, 21 июня стало известно, что в Мелитополе задержана группа диверсантов, готовивших покушение на представителей органов власти Запорожской области.

сотрудники ФСБ задержали жителя Советско-Гаванского района Хабаровского края по подозрению в государственной измене. По данным спецслужбы, задержанный — уроженец украинской Винницы и гражданин России — при помощи криптовалюты переводил средства ВСУ. Подозреваемый арестован по решению суда и содержится в московском СИЗО «Лефортово».

7 июня стало известно, что житель Приморского края был арестован по подозрению в шпионаже в пользу Украины. Задержанный собирал и передавал разведывательные сведения об объектах правоохранительных органов и военной инфраструктуры региона. Во время задержания обнаружены бутылки с зажигательной смесью.