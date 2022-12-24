Москва, 24 декабря, 2022, 09:41 — ИА Регнум. Доказательства того, что Украина и США работают с компонентами биологического оружия, Россия представила на полях Девятой обзорной конференции государств — участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО) в Женеве. Об этом начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил 24 декабря на брифинге.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Украина

По его словам, на брифинге в Женеве российское оборонное ведомство представило документальные доказательства проведения на территории Украины работ с компонентами биологического оружия, а также исследований возбудителей особо опасных и экономически значимых инфекций. США оказывали этим работам финансовую, научно-техническую и кадровую поддержку.

Российская сторона в качестве аргументов продемонстрировала видеоматериалы с позицией отечественных и зарубежных экспертов, а также показания очевидцев и участников американской программы по сокращению военной угрозы.

«Одним из них является бывший сотрудник научно-исследовательского института Сухопутных войск США Ричард Бошер, который ещё раз подтвердил факт проведения работ с опасными патогенами в финансируемых Пентагоном украинских биолабораториях», — сказал Кириллов.

Многие страны после выступления России, добавил он, задумались о рисках взаимодействия с Вашингтоном в военно-биологической сфере.

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