Донецк, 21 июня, 2023, 10:52 — ИА Регнум. Военнослужащие ВСУ, которых Киев направил атаковать позиции Вооружённых сил России в начале июня, проходили обучение в Испании, Дании и Великобритании. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Соловьев Live».

«Такие силы, которые были брошены, особенно с четвёртого на пятое, с пятого на шестое, две ночи очень серьёзные атаки. Кто против нас был с той стороны — сейчас удалось с пленными пообщаться и понять — это те боевики вооружённых формирований Украины, которые проходили обучение в Великобритании, Испании и Дании. Вот это они подтянулись, они на великоновосёлковском направлении», — рассказал руководитель региона.

Как передавало ИА Регнум, 5 июня официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил о том, что до 300 украинских военнослужащих уничтожено на южнодонецком направлении в результате безуспешной попытки наступления. Он отметил, что 4 июня ВСУ предприняли на данном направлении попытку крупномасштабного наступления, в котором были задействованы шесть механизированных и два танковых батальона. Противник не добился поставленных целей. За сутки было уничтожено до 300 украинских военных, а также 16 танков, 26 боевых бронемашин и 14 автомобилей.

7 июня Конашенков отметил, что ВСУ предприняли безуспешные попытки прорвать оборону Вооружённых сил России в районе Артёмовска. По его словам, ВСУ не добились целей наступления и понесли существенные потери на южнодонецком направлении, после чего предприняли попытки прорвать оборону российских войск на донецком направлении в районе города Артёмовска.

Согласно данным на 7 июня, в ходе боев за прошедшие сутки было уничтожено до 415 военных ВСУ, два танка, девять боевых бронированных машин, а также шесть автомобилей, САУ «Гвоздика» и гаубица «Мста-Б».

На брифинге 14 июня Конашенков заявил, что в период с 4 июня Вооружённые силы Украины потеряли на линии боевого соприкосновения порядка 7,5 тысячи человек убитыми и ранеными. Он пояснил, что цифра названа без учета погибших военнослужащих в результате применения российского высокоточного оружия большой дальности на территориях в глубине Украины.