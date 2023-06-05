Москва, 5 июня, 2023, 13:42 — ИА Регнум. До 300 украинских военнослужащих уничтожено на южнодонецком направлении в результате безуспешной попытки наступления. Об этом 5 июня сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Mil.ru Игорь Конашенков

Он отметил, что 4 июня ВСУ предприняли на данном направлении попытку крупномасштабного наступления, в котором было задействовано шесть механизированных и два танковых батальона.

По словам Конашенкова, противник не добился поставленных целей. За сутки было уничтожено до 300 украинских военных, а также 16 танков, 26 боевых бронемашин и 14 автомобилей.

Противнику нанесены значительные потери в районах населённых пунктов Нескучное (ДНР) и Новодаровка Запорожской области.

Как ранее сообщало ИА Регнум, российские военные сорвали попытку двух украинских диверсионных групп проникнуть на территорию Белгородской области в районе населённого пункта Новая Таволжанка. Было ликвидировано более десяти террористов, две лодки и один бронеавтомобиль, подавлены пять миномётных взводов ВСУ и уничтожены боевая машина РСЗО «Град» и две самоходные артиллерийские установки Krab польского производства.