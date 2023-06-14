Москва, 14 июня, 2023, 18:23 — ИА Регнум. В период с 4 июня Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли на линии боевого соприкосновения порядка 7,5 тысячи человек убитыми и ранеными. Об этом 14 июня в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Всего с 4 июня украинские вооруженные силы потеряли только на линии боевого соприкосновения около 7,5 тысячи человек убитыми и ранеными», — уточнил Конашенков.

Он пояснил, что цифра названа без учета погибших военнослужащих в результате применения российского высокоточного оружия большой дальности на территориях в глубине Украины.

В сводке Минобороны также отмечается, что за минувшие сутки украинские подразделения предпринимали безуспешные попытки наступательных действий на запорожском, южнодонецком и донецком направлениях. Потери ВСУ на южнодонецком и запорожском направлениях составили более 800 человек и 20 танков, на донецком направлении — 205 военных.

Врио главы ДНР Денис Пушилин в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 14 июня заявил, что ситуация на южнодонецком и марьинском направлениях остается сложной, но контролируемой. По его словам, продвинуться на серьезные расстояния украинской армии не удалось.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что 4 июня Украина действительно попыталась перейти в контрнаступление. ВСУ предприняли попытку атаковать на четырёх направлениях, используя стратегические резервы. Глава государства отметил, что ВСУ лишились более 160 танков, в то время как российская сторона с начала украинского контрнаступления потеряла лишь 54 танка, часть из которых подлежит восстановлению.

Потери Украиной западной военной техники подтвердил 14 июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Он отметил, что при масштабном наступлении потери неизбежны.