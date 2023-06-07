Москва, 7 июня, 2023, 14:08 — ИА Регнум. ВСУ предприняли безуспешные попытки прорвать оборону Вооружённых сил России в районе Артёмовска, сообщил 7 июня официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM Артемовск

По его словам, ВСУ не добились целей наступления и понесли существенные потери на южнодонецком направлении, после чего предприняли попытки прорвать оборону российских войск на Донецком направлении в районе города Артёмовск.

В течение суток активными действиями «Южной» группировки войск были успешно отражены восемь попыток наступления штурмовых отрядов 56-й мотопехотной, 57-й механизированной бригад ВСУ в направлении населённых пунктов: Ягодное, Дубово-Василевка, западная окраина Артёмовска, Андреевка, Орехово-Василевка, а также 24-й механизированной и 3-й штурмовой бригад в районе населённого пункта Клещеевка.

«Цели наступления противник не добился. Вклинения в нашу оборону не допущено», — сказал он.

Кроме того, в ходе боев за прошедшие сутки было уничтожено до 415 военных ВСУ, два танка, девять боевых бронированных машин, а также шесть автомобилей, САУ «Гвоздика» и гаубица «Мста-Б».

Как сообщало ИА Регнум, Минобороны России 21 мая объявило о взятии под полный контроль Артёмовска российскими военными.

Операция по взятию Артёмовска длилась 224 дня — с 8 октября 2022 года. Город расположен в 55 км к северо-востоку от Донецка и к северу от Горловки. Артёмовск является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.