Москва, 20 июня, 2023, 05:47 — ИА Регнум. На купянском направлении российские экипажи ударных вертолётов Ка-52, Ми-28 и штурмовиков Су-25 нанесли десять авиаударов по пунктам временной дислокации, скоплению живой силы, вооружению, военной и специальной техники из состава 14-й отдельной механизированной бригады и 103-й отдельной бригады территориальной обороны противника. Об этом РИА Новости сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

Иван Шилов ИА REGNUM Авиация в зоне СВО

Кроме того, в полосе обороны 6-й общевойсковой армии возле села Фиголевка расчёты миномётов большой мощности «Тюльпан» и 120-миллиметровых миномётов «Сани» уничтожили до отделения ВСУ, отметил он.

В районе населённого пункта Песчаное в ходе контрбатарейной борьбы огнём самоходной артиллерийской установки «Мста-С» под командованием командира орудия сержанта Артёма Родионова было уничтожено буксируемое орудие противника 2А65.

Возле населённого пункта Берестовое расчёт «Гиацинт-Б» под командованием сержанта Андрея Сенюкова поразил миномётный расчёт ВСУ, добавил Зыбинский.

Как сообщало ИА Регнум, разведчики сняли на видео в постоянно обстреливаемой зоне на авдеевском направлении уничтоженную бронетехнику ВСУ производства стран НАТО. Бронированные иномарки были ликвидированы российской армией с начала лета, во время отражения так называемого украинского контрнаступа.

В Минобороны России 19 июня рассказали о наиболее активных попытках наступательных действий подразделений ВСУ, предпринимаемые на южнодонецком и донецком направлениях. Только за сутки войска российской группировки «Юг» отразили на донецком направлении семь попыток наступления украинской армии.