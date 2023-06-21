Донецк, 21 июня, 2023, 05:51 — ИА Регнум. Командир мотострелкового взвода группировки сил «Восток» старший лейтенант Анатолий Зуев вывел бойцов из окружения киевских боевиков и нанёс противнику огневое поражение. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Во время наступления ВСУ на одном из участков южнодонецкого направления Анатолий Зуев вместе с личным составом взвода попал в окружение.

«Не теряя бдительности, проявляя хладнокровие, будучи раненым, продолжал управлять боем. Бойцы заняли выгодные позиции и разгромили противника», — пояснил Чехов.

Как сообщало ИА Регнум, ВКС России сорвали наступление украинской армии на торском направлении в Донецкой Народной Республике. ВСУ понесли значительные потери.

Российские истребители-бомбардировщики Су-34 нанесли удары по трём пунктам временной дислокации ВСУ в районе села Терны в Лиманском районе ДНР.

Американская газета The Wall Street Journal высказала предположение, что контрнаступление киевской армии в скором времени превратится в смертоносную мясорубку и станет разорительным.