Москва, 21 июня, 2023, 05:38 — ИА Регнум. ВКС России сорвали наступление украинской армии на торском направлении в Донецкой Народной Республике. ВСУ понесли значительные потери. Об успешной военной операции рассказал начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.

Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

Офицер пояснил, что при поддержке боевых машин пехоты 63-й и 42-й механизированных бригад ВСУ были попытки атаки позиций российских войск. В результате авиационного удара штурмовой и армейской авиации группировки войск «Центр» противник был разбит.

Российские истребители-бомбардировщики Су-34 нанесли удары по трём пунктам временной дислокации ВСУ в районе села Терны в Лиманском районе ДНР.

Как сообщало ИА Регнум, американская газета The Wall Street Journal высказала предположение, что контрнаступление киевской армии в скором времени превратится в смертоносную мясорубку и станет разорительным.

Для противника самое страшное и сложное — это российские мины, которые на полях уничтожают боевую технику ВСУ. Кроме того, у киевских военных нет поддержки с воздуха и возможностей для массированного наземного штурма.