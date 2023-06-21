Вашингтон, 21 июня, 2023, 04:26 — ИА Регнум. Американская газета The Wall Street Journal высказала предположение, что контрнаступление киевской армии в скором времени превратится в смертоносную мясорубку и станет разорительным.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Издание считает, что для украинской армии самое страшное и сложное — это российские мины, которые на полях уничтожают боевую технику ВСУ. Кроме того, у киевских военных нет поддержки с воздуха и возможностей для массированного наземного штурма.

«Первые неудачи украинцев служат свидетельством того, что их наступление превратится в долгую и смертоносную мясорубку», — заключили авторы WSJ.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ в ходе проводимого контрнаступления столкнулись с трудностями и яростным сопротивлением российских войск, признала заместитель украинского министра обороны Анна Маляр.

По словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, в ходе боевых действий украинским военным тяжело бороться с хорошо подготовленной российской обороной. Они сталкиваются с ожесточённым сопротивлением. ВС РФ смогли установить хорошо подготовленные оборонные линии с минными полями и окопами, ВСУ для их преодоления необходимо современное оборудование, констатировал генсек альянса.