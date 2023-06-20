Вашингтон, 21 июня, 2023, 02:34 — ИА Регнум. Сын президента США Джо Байдена Хантер многие годы фактически был иностранным агентом, при этом он избежал обвинений со стороны министерства юстиции, заявил 20 июня бывший ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон в новом выпуске своего авторского шоу в Twitter.

Ben Stanfield Джо и Хантер Байдены

«Если бы система (правосудия) была справедливой, Хантер Байден был бы первым в списке тех, кого обвинили бы в нарушении FARA (акт о регистрации иностранных агентов). Хантер Байден был иностранным агентом, он никогда им не регистрировался», — сказал журналист.

По словам Карлсона, Хантер многие годы продавал доступ к своему отцу и другим законодателям, об этом было известно ФБР, но обвинений ему не предъявили и вряд ли пойдут на этот шаг.

Журналист отметил, что на протяжении десятилетий в Вашингтоне практически никого не регистрировали в качестве иностранного агента и никто не преследовался, в последнее время ситуация изменилась.

Как сообщало ИА Регнум, 20 июня стало известно, что сын американского президента Джозефа Байдена Хантер в рамках сделки выразил готовность признать себя виновным по трём обвинениям. Речь идёт о двух нарушениях налогового законодательства (умышленной неуплате налогов), а также об обвинении в незаконном хранении оружия (владении оружием в условиях приёма запрещённых препаратов). Расследование длилось четыре года и продвигалось Республиканской партией как доказательство, что семья президента США замешана в коррупционных схемах.

Глава Белого дома Джо Байден на вопрос о сделке сына со следствием заявил, что очень гордится Хантером, который признался в налоговых нарушениях.