Вашингтон, 20 июня, 2023, 22:41 — ИА Регнум. Частью конфликта считают в США гибель украинцев в ходе контрнаступления, заявила 20 июня заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.

Иван Шилов ИА Регнум

Комментируя потери ВСУ в ходе контрнаступления, представитель минобороны США заявила, что в Пентагоне принимали это в расчёт. Сингх назвала это печальной частью войны.

Ранее в Пентагоне заявили, что изначально контрнаступление ВСУ предполагалось тяжёлым, но Киев располагает необходимым вооружением — просто нужно время.

Как сообщало ИА Регнум, по мнению американского эксперта, старшего научного сотрудника Центра политики безопасности и Йорктаунского института Стивена Брайена, ВСУ могут быть разгромлены на запорожском направлении, как фашистско-немецкие захватчики в ходе Курской битвы. По его мнению, любое решительное поражение на Украине, скорее всего, остановит стремление НАТО к расширению.

По данным Минобороны РФ на 20 июня, за сутки российские войска отразили 14 попыток наступления ВСУ на различных направлениях. Только на южнодонецком и запорожском направлениях общие потери Украины за сутки составили до 260 военных. Там же были уничтожены девять танков и боевая машина пехоты Bradley.