Москва, 20 июня, 2023, 14:21 — ИА Регнум. Российские войска в течение суток успешно отразили 14 попыток наступления ВСУ на различных направлениях. Об этом 20 июня сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Боевая работа экипажей танков Т-80 в зоне СВО

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