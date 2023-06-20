Москва, 20 июня, 2023, 16:35 — ИА Регнум. ВСУ могут оказаться на запорожском направлении в ситуации, схожей с положением фашистско-немецких захватчиков под Курском. Такое мнение высказал американский эксперт, старший научный сотрудник Центра политики безопасности и Йорктаунского института Стивен Брайен в статье для Asia Times.

ИТАР-ТАСС Курская битва. Наступление советских солдат на «Огненной дуге»

Он обратил внимание на то, масштаб Курской битвы значительно превосходит нынешние боевые действия на запорожском направлении, при этом во многом ситуации 2023 и 1943 годов схожи.

Эксперт отметил такие сходства, как широкое использование мин и бронетехники, а также улучшение тактических качеств Вооружённых сил России. Но главным сходством Брайен считает последствия сражений.

По его мнению, любое решительное поражение на Украине, скорее всего, остановит стремление НАТО к расширению.

«Гитлер верно понял, что Курская битва проиграна: после неё он окончательно отказался от операции «Барбаросса». Если украинское наступление продолжит спотыкаться, такая же дилемма встанет и перед Зеленским», — считает эксперт, который высказал мнение о том, что отличия ситуации на запорожском направлении от Курской битвы тоже играют на руку России.

Он отметил, что Вооружённые силы России также защищаются, при этом эффективно отражают атаки ВСУ.

«Нам мало что известно о российских потерях в технике и живой силе, но похоже, что украинские атаки успешно отбиваются, причём дорогой ценой для Украины и её западных союзников. Некоторые из атакующих украинских бригад практически разбиты, а некоторые откатились назад, не добившись успеха», — уточнил автор, напомнив о потерях ВСУ западной бронетехники (бронемашин Bradley и танков Leopard).

Как передавало ИА Регнум, обозреватель Иоганн Альтхаус написал, что украинское командование повторяет ошибки вермахта перед Курской битвой. По его словам, тактические действия ВСУ показывают схожесть с действиями войск нацистской Германии в 1943 году и, вероятно, также приведут к провалу.

Наступательная операция вермахта «Цитадель» (5 июля — 12 июля 1943 г.) потерпела поражение. Для отражения наступления Красная армия провела Курскую стратегическую оборонительную операцию, не позволив немцам нанести удар по вершине Курского выступа.

Курская битва является одной из крупнейших битв Второй мировой войны. Она продолжалась 50 дней и ночей и представляла собой совокупность стратегических оборонительной (5–23 июля) и наступательных (12 июля — 23 августа) операций в Великой Отечественной войне, проведённых Красной армией в районе Курского выступа с целью сорвать крупное наступление немецких войск и разгромить стратегическую группировку противника.

По информации Минобороны России, с обеих сторон в Курскую битву было вовлечено более 4 млн человек, свыше 69 тыс. орудий и миномётов, более 13 тыс. танков и САУ, до 12 тыс. самолётов. Советские войска разгромили 30 дивизий (в том числе 7 танковых) противника, потери которого составили свыше 500 тыс. человек, 3 тыс. орудий и миномётов, более 1,5 тыс. танков и штурмовых орудий, свыше 3,7 тыс. самолётов. Провал операции «Цитадель» навсегда похоронил созданный нацистской пропагандой миф о «сезонности» советской стратегии, о том, что Красная армия может наступать только зимой.