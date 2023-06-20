Вашингтон, 20 июня, 2023, 22:26 — ИА Регнум. Изначально контрнаступление ВСУ предполагалось тяжёлым, но Киев располагает необходимым вооружением, заявила 20 июня заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх в ответ на вопрос об оценке Вашингтоном нынешней ситуации.

Иван Шилов ИА REGNUM Пентагон

«Наши оценки изначально были довольно чёткие. <…> Мы понимали, что это окажется тяжёлой битвой», — сказала она.

По словам Сингх, Киеву просто нужно время, у украинцев для проведения контрнаступления есть необходимые мощности.

Как сообщало ИА Регнум, 4 июня силами 31-й и 23-й механизированных бригад ВСУ предприняли попытки наступления на пяти направлениях. Успеха противник не достиг, неся огромные потери.

Президент России Владимир Путин 9 июня констатировал начало украинского контрнаступления, об этом свидетельствовало применение стратегических резервов.

Спустя 16 дней контрнаступления, 20 июня, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр признала, что ВСУ столкнулись с яростным сопротивлением российской армии. По её словам, контрнаступление проходит не так быстро, как хотелось бы украинским властям.