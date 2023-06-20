Киев, 20 июня, 2023, 21:49 — ИА Регнум. ВСУ сталкиваются с трудностями в ходе проводимого ими контрнаступления, которое проходит не так быстро, как хотелось бы украинским властям, заявила 20 июня заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в своём Telegram-канале.

Константин Михальчевский/РИА Новости Военнослужащие ВС России на самоходной артиллерийско-миномётной установке 2С9 «Нона-С»

«Понятно, что людям хочется, чтобы было как в кино — монтаж, очень быстро, в 13:00 кино началось, а через час двадцать уже конец. И понятно, что произошло», — написала Маляр, добавив, что в жизни так не бывает.

Она уточнила, что украинские военные сталкиваются с яростным сопротивлением ВС России.

При этом замминистра обороны Украины призвала не измерять результат украинского контрнаступления исключительно населёнными пунктами и пройденными километрами. «Самый большой удар ещё впереди», — заявила она.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в свою очередь подтвердил, что украинским военным тяжело бороться с хорошо подготовленной российской обороной. «Контрнаступление находится ещё на раннем этапе. Мы знаем, что украинцам предстоит трудный путь. Они сталкиваются с ожесточённым российским сопротивлением», — сказал он во время посещения одного из военно-промышленных предприятий в Германии.

Как сообщало ИА Регнум, 9 июня президент России Владимир Путин заявил о провале всех предпринятых ВСУ попытках контрнаступления, при этом отметив, что ввиду поставок западного оружия наступательный потенциал у ВСУ сохраняется.

По словам экс-советника бывшего главы Украины Леонида Кучмы экономиста Олега Соскина, контрнаступление украинской армии провалилось из-за серьёзного просчёта украинского лидера Владимира Зеленского, который начал его без необходимого количества западного оружия. Нужно поменять стратегию либо вообще не наступать, заключил Соскин.