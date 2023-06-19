Вашингтон, 19 июня, 2023, 11:24 — ИА Регнум. Российский вертолёт Ка-52 «Аллигатор» действует подобно суперхищнику и успешно уничтожает украинские подразделения и технику в зоне проведения спецоперации. Об этом обозреватель Питер Сучиу написал в статье для 19FortyFive.

Виталий Белоусов/РИА Новости Вертолет Ка-52 «Аллигатор»

Он отметил, что Россия располагает большим количеством военной техники, способной «создать хаос» на поле боя. Так, в Сети появились видеоролики о вертолётах Ка-52, успешно уничтожающих танки ВСУ.

«Российский «Аллигатор» зарекомендовал себя как суперхищник», — констатировал Сучиу.

По его словам, российские лётчики адаптируют свои охотничьи навыки к боевой ситуации, и «Аллигатор» остаётся настоящим хищником, которого следует опасаться.

Российский Ка-52, разработанный предприятием «Камов», — двухместный ударный вертолёт с тяжёлым вооружением, предназначенный для штурмовых атак, разведки и защиты важных военных объектов. На его борту может находиться несколько тон ракет и снарядов. Вертолёт оснащён автоматической 30-мм пушкой.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Минобороны России опубликовало кадры уничтожения «Аллигатором» двух украинских танков на южнодонецком направлении. Танки, которые вели огонь по позициям российских войск, были уничтожены вместе с экипажами.

Вертолёт Ка-52 также уничтожил бронеавтомобиль Kirpi турецкого производства, выпустив по нему управляемую ракету. Ударные вертолёты ВКС России ежедневно уничтожают боевую технику ВСУ в больших количествах.