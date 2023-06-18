Донецк, 18 июня, 2023, 20:25 — ИА Регнум. Российский вертолёт Ка-52 «Аллигатор» уничтожил бронеавтомобиль Kirpi турецкого производства, сообщил 18 июня Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

«Вражеская бронемашина поражена управляемой ракетой в движении», — говорится в сообщении.

Военкоры также отметили, что ударные вертолёты ВКС России ежедневно уничтожают боевую технику Вооружённых сил Украины (ВСУ) в больших количествах.

Как сообщало ИА Регнум, Министерство обороны 15 июня показало кадры уничтожения «Аллигатором» двух украинских танков. На южнодонецком направлении, экипаж Ка-52 управляемыми ракетами уничтожил два танка ВСУ, которые вели огонь по позициям российских военнослужащих. Обе единицы техники противника ликвидировали вместе с экипажами.