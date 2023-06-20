Химки, Московская область, 20 июня, 2023, 11:06 — ИА Регнум. В подмосковных Химках неизвестный устроил взрыв в отделении Сбербанка. Об этом 20 июня сообщает РЕН ТВ.

Известия/Алексей Агарышев

Отмечается, что инцидент произошел на Московской улице. Молодой человек взорвал петарды в отделении банка. По информации источника, он принёс коробку с петардами в помещение с банкоматами и взорвал её. В результате там произошло задымление.

По предварительным данным, никто не пострадал. 20-летнего нарушителя задержали сотрудники полиции.

Как уточняет Telegram-канал Shot, он мог стать жертвой украинских мошенников, которые выманили у него деньги и обещали вернуть после диверсии.

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