Химки, Московская область, 9 декабря, 2022, 08:01 — ИА Регнум. В строительном отделе горящего магазина OBI в Химках Московской области взрываются банки с краской, сообщили в экстренных службах.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

«Происходят взрывы лакокрасочной продукции в строительном отделе магазина OBI — банки с краской, аэрозоли», — сообщили в экстренных службах.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар охватил гипермаркет OBI утром 9 декабря. Площадь возгорания достигла 18 тыс. кв. м., началось обрушение кровли. Пожар тушат 101 человек и 39 единиц техники. По сведениям администрации, в помещениях могут находиться люди. По факту возгорания прокуратура начала проверку.

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