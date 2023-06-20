Москва, 20 июня, 2023, 11:26 — ИА Регнум. Индия не забыла, как Киев продавал Пакистану танки, и этим отчасти может объясняться её нынешнее отношение к конфликту на Украине. Об этом корреспонденту ИА Регнум 20 июня заявил Алексей Куприянов, руководитель группы Южной Азии и региона Индийского океана Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН. Так он прокомментировал высказывание премьер-министра Индии Нарендры Моди о том, что его страна занимает отнюдь не нейтральную позицию по ситуации на Украине.

Сергей Бобылев/ТАСС Премьер-министр Индии Нарендра Моди

Как пояснил Куприянов, слова Моди во многом продиктованы тем, что Индию постоянно и очень сильно критикуют за нейтралитет по вопросу Украины. Теперь Моди объяснил, что позиция Индии состоит не в том, что она воздерживается от каких-либо заявлений и ей всё равно, а в том, что она выступает за скорейшее прекращение конфликта.

Индийцы, по сути, комментируют конфликт на Украине так: «мы не будем влезать в эту ситуацию, но мы хотим, чтобы вы замирились. Как вы замиритесь — это ваше личное, персональное дело. Мы не будем никого заставлять или давить».

Несмотря на это, для Индии, по словам Куприянова, сложилась достаточно сложная ситуация. С одной стороны, она извлекает из неё немало выгоды, так как де-факто превратилась в транзитёра российских ресурсов на Запад и западных технологий в Россию. С другой стороны, это создаёт дополнительные риски, которых она хотела бы избежать.

«Для Нью-Дели в принципе неприятна ситуация, когда отношения Москвы и Вашингтона докатились до такого состояния, — констатировал Куприянов. — Потому что Индия рассматривает Россию и США в качестве стратегических партнёров, а не противников. Соперником Индия считает только Китай. Чем меньше США и РФ ругаются друг с другом, чем меньше у них разногласий и чем меньше США будут давить на Индию, требуя от неё отказаться от торговли с Россией, тем лучше для Индии».

При этом Киеву индийский нейтралитет совсем не выгоден, к чему прибавляется ещё и специфическое отношение Индии к Украине. Во-первых, основная часть индийского населения относится к России весьма дружественно. А во-вторых, даже те, кто не одобряет СВО, помнят о том, что Украина — это один из ведущих военных партнёров Пакистана. И то, что Украина поставляла Пакистану танки, в Индии тоже помнят очень хорошо.

«Отношения Украины и Индии сейчас такие, что ожидать проукраинского крена в индийской внешней политике не приходится», — подытожил Куприянов.

Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди дал интервью изданию The Wall Street Journal, в котором постарался опровергнуть распространённое убеждение в том, что его страна нейтральна по отношению к конфликту на Украине. Глава индийского правительства заверил, что это не так. По его словам, Нью-Дели стоит на стороне мира и международного права и сделает всё для того, чтобы покончить с конфликтом и гарантировать устойчивый мир и стабильность.

Кроме того, ранее Моди и президент ЮАР Сирил Рамафоса обсудили мирную инициативу африканских стран по урегулированию украинского конфликта. В ходе этой беседы премьер-министр Индии подтвердил свой последовательный призыв к диалогу и дипломатии.