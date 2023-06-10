Нью-Дели, 11 июня, 2023, 02:57 — ИА Регнум. Премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент ЮАР Сирил Рамафоса в ходе телефонного разговора обсудили мирную инициативу африканских стран по урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщили в пресс-службе индийского внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Нарендра Моди

«Президент ЮАР Рамафоса проинформировал премьер-министра о мирной инициативе африканских лидеров… Премьер-министр [Нарендра Моди — ред.] подтвердил последовательный призыв Индии к диалогу и дипломатии», — говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что в ходе телефонного разговора стороны также обменялись мнениями касательно двустороннего сотрудничества в БРИКС, учитывая председательство ЮАР в межгосударственном объединении в 2023 году.

Как передавало ИА Регнум, ранее в министерстве иностранных дел Китая сообщили, что председатель КНР Си Цзиньпин в ходе диалога с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой поддержал предложенную африканскими странами мирную инициативу по урегулированию украинского кризиса.