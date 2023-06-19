Вашингтон, 20 июня, 2023, 01:28 — ИА Регнум. Визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Пекин не смог снять угрозу начала войны за Тайвань — дипломату не удалось добиться весомых результатов при общении с властями Китая. Об этом РИА Новости сказал бывший американский дипломат Час Фриман.

Иван Шилов ИА REGNUM Энтони Блинкен

«Прорывов в отношениях между двумя правительствами не случилось, и угроза войны не была снижена», — считает Фриман.

Эксперт сказал, что цель поездки Блинкена была не укрепление китайско-американских отношений, а их стабилизация после того, как Вашингтон и Пекин достигли «чрезвычайно плохого уровня» взаимодействия с момента начала США экономической войны с КНР пять лет назад.

«В некоторой степени вежливый диалог необходим, чтобы смягчать беспокойство», — отметил Фриман и добавил, что переговоры Блинкена соответствовали «очень низкому стандарту».

Блинкен и сам признал, что стороны не достигли консенсуса по созданию оперативной связи между военными на случай кризисных ситуаций и работа по данному направлению продолжится.

Как сообщало ИА Регнум, Си Цзиньпин 19 июня в Пекине принял Энтони Блинкена.

Китайская сторона заявила, что взаимодействие между государствами всегда должно основываться на взаимном уважении и искренности.

Хотя госсекретарь США и сказал, что в ходе его визита Пекин согласился с необходимостью добиться стабилизации отношений между двумя государствами, базовые противоречия главе госдепартамента разрешить не удалось. Об этом заявил руководитель Школы востоковедения факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрей Карнеев.

Эксперт уверен, что никакого доверия к словам США у Китая уже нет — то, что было, растаяло за последние годы. Но при этом Пекин до последнего будет играть с американцами в дипломатические игры, потому что не собирается позволить спровоцировать себя на жесткие действия.