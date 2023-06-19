Пекин, 19 июня, 2023, 12:55 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин 19 июня в Пекине принял госсекретаря США Энтони Блинкена, сообщила в Twitter официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин.

Кадр из видео с канала: CGTN на русском Си Цзиньпин принял в Пекине госсекретаря США Блинкена

Председатель Си на встрече отметил, что взаимодействие между государствами всегда должно основываться на взаимном уважении и искренности.

«Председатель Си выразил надежду на то, что визит госсекретаря Блинкена внесет позитивный вклад в стабилизацию американо-китайских отношений», — сказано в сообщении представителя китайского МИД.

Накануне своего визита в Китай Блинкен заявлял, что Вашингтон не имеет доказательств того, что КНР поставляет оружие РФ, но есть беспокойство из-за того, что китайские и российские фирмы обмениваются технологиями. Он отметил, что в США это считают серьёзной проблемой. Вашингтон неоднократно поднимал этот вопрос.

Как сообщало ИА Регнум, председатель КНР Си Цзиньпин во время визита в Москву в марте заявил, что Китай придерживается курса на стратегическое сотрудничество с Россией. Китайский лидер подчеркнул, что Пекин принял такое решение в рамках национальных интересов и с учётом тенденции в мире.