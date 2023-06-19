Москва, 19 июня, 2023, 18:56 — ИА Регнум. Хотя государственный секретарь США Энтони Блинкен и говорит о том, что в ходе его визита в Китай Пекин согласился с необходимостью добиться стабилизации отношений между двумя государствами, базовые противоречия главе госдепартамента разрешить не удалось. Об этом корреспонденту ИА Регнум 19 июня заявил руководитель Школы востоковедения факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрей Карнеев.

Zhai Jianlan/Global Look Press Член Госсовета и министр иностранных дел Китая Цинь Ган на переговорах с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Пекине

По его словам, из дипломатическим образом отполированных фраз Блинкена следует, что стороны стремятся стабилизировать какие-то аспекты китайско-американских отношений и даже придать им положительную динамику. Однако разногласия между двумя странами некуда не исчезли. И в целом есть серьёзные структурные противоречия, которые не решишь одним визитом и даже двумя-тремя визитами высокопоставленных руководителей.

Карнеев подчеркнул, что, с одной стороны, и США, и Китаю по целому ряду причин было бы правильно снизить остроту взаимных мер и контрмер с тем, чтобы восстановить экономический рост. Причём для Белого дома это более актуальная задача, чем для Китая, который в 2023 году по всем прогнозам, выйдет на достаточно неплохие показатели роста ВВП. Об экономике США этого пока сказать нельзя.

«Блинкен прибыл в Пекин, чтобы попытаться проложить дорогу для дальнейшего улучшения отношения. Тем более что и во время встречи Си Цзиньпина и Байдена в Индонезии риторика тоже была достаточно позитивная: стабилизировать отношения, разговаривать друг с другом откровенно и так далее», — призвал не забывать Карнеев.

Но, с другой стороны, как подчеркнул Карнеев, нет оснований предполагать, что в отношениях Пекина и Вашингтона произошёл какой-то прорыв. Это подтверждается и гладкими дипломатическими формулировками.

«Они призваны создать необходимый пиар или, как говорят в США, придать необходимый спин тому факту, что такие базовые противоречия разрешить не удалось», — уверен Карнеев.

Но, как уточнил китаист, в каких-то конкретных областях Вашингтон попытается стабилизировать ситуацию, чтобы президент Джо Байден мог показать своему избирателю, что не всё разваливается в экономике и он смог договориться с Китаем.

«Но в долгосрочном плане мы понимаем, что эти два гиганта будут и дальше бороться за то, кто будет определять развитие мира и станет самой главной державой в этой конкуренции. И в такой ситуации очень сложно найти решение, которое бы подошло и той и другой стороне», — подытожил Карнеев.

Ранее ИА Регнум сообщало о том, что Блинкен по итогам своего визита в Пекин заявил, что и китайские, и американские дипломаты согласились с необходимостью стабилизации отношений двух стран. Кроме того, он заверил, что США не хотят конфликта с Китаем и начала новой холодной войны. По его словам, в Вашингтоне с нетерпением ожидают обменов с Пекином на высоком уровне и надеются поддерживать свободное общение.

В самом государственном департаменте назвали откровенными и конструктивными переговоры Блинкена и главы министерства иностранных дел КНР Цинь Гана.

В то же время в Конгрессе некоторые из членов Палаты представителей призвали Блинкена сразу после визита в Китай посетить Тайвань, дабы показать Пекину, что США не требуется разрешение КПК, чтобы встречаться с союзниками на Тайване или где-либо ещё.