Херсон, 19 июня, 2023, 21:56 — ИА Регнум. Более 3000 жителей Херсонской области уже привиты от опасных инфекций, эпидситуация находится под контролем, заявил 19 июня глава правительства региона Андрей Алексеенко.

«Прививки от опасных инфекций получили 3107 человек. Под жёстким контролем эпидситуация. За сутки взято 10 проб воды из разных источников, а всего за время ЧС — уже 198. Только 13 не соответствуют нормативам. По этим источникам воды принимаются меры, в том числе, обеззараживание», — написал Алексеенко в своём Telegram-канале.

Также он рассказал, что, несмотря на постоянные обстрелы жилых районов со стороны ВСУ, темпы ликвидации последствий ЧС наращиваются. Откачка воды и обеззараживание в Новой Каховке почти завершены, на следующем этапе основные усилия будут направлены на Алёшки и Голую Пристань, отметил Алексеенко.

Как сообщало ИА Регнум ранее, медики из регионов России проводят в херсонском Железном Порту вакцинацию эвакуированных жителей Херсонской области от гепатита А и дизентерии, а волонтёры «Народного фронта» доставляют им необходимые лекарства.

18 июня Алексеенко сообщил, что в зоне подтоплений начался процесс обеззараживания во избежание распространения инфекции. В результате подтопления нескольких населённых пунктов области погибли около тысячи животных, тела которых утилизировали сотрудники ветеринарной службы.

Число погибших с момента частичного разрушения Каховской ГЭС возросло до 35 человек. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил о завершении активной фазы наводнения в регионе.