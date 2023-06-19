Москва, 19 июня, 2023, 17:28 — ИА Регнум. Украина по-прежнему не оставляет попыток создать и применить «грязную ядерную бомбу» в качестве провокации, чтобы таким образом надавить на Россию и продемонстрировать готовность Запада нанести удар руками ВСУ не только по подконтрольным российским землям, но и по жителям восточноевропейских стран. Такое мнение в беседе с ИА Регнум высказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте России, политолог Богдан Безпалько.

Иван Шилов ИА REGNUM Киевский террористический режим

Ранее директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин сообщил, что у спецслужбы есть данные, свидетельствующие о том, что Киев может продолжать работу по созданию «грязной ядерной бомбы». Отмечается, что партию облучённого топлива с Ровенской АЭС отправили на переработку, вместо захоронения. Два специальных контейнера перевезли на площадку хранилища отработавшего ядерного топлива в Чернобыле. Нарышкин отметил, что Киев не уведомил МАГАТЭ о перемещении отработавшего ядерного топлива с АЭС на площадку в Чернобыле.

«Мы по-прежнему стоим перед угрозой эскалации и применением тактического ядерного оружия. С одной стороны — это давление, а с другой — это ответ на размещение ядерного оружия России на территории Белоруссии. По сути это просто манипуляция, давление на Москву и угрозы Запада об ударе силами Украины. ВСУ пытаются найти повод в применении грязной бомбы в качестве провокации», — отметил Безпалько.

По его словам, взорвать такой боеприпас ВСУ могут на территории Донбасса, но обвинить в этом Россию.

По мнению политолога, при таком сценарии западные страны могут передать Украине ядерное оружие тактического характера, предоставить боеприпасы с ядерной начинкой и разрешить наносить удары по России. При этом, политолог согласился, что риску подвергаются земли самой Украины, а, значит, серьёзно пострадать может мирное украинское население.

«Будет ущерб, конечно, но это именно грязная бомба, рассчитанная на какое-то заражение некоторых территорий. Любое повышение радиационного фона, заражение земель, взрыв — всё будет использоваться как повод для обвинения России. А на то, что Украина тоже понесёт ущерб, сейчас никто не смотрит. Киевские власти не возражали против использования снарядов с обеднённым ураном. А это тоже вредно для природы. Поэтому очевидно, что никто не смотрит на ущерб, который получит сама Украина в результате применения опасного оружия», — добавил Безпалько.

Однако, вероятность того, что контролирующая нераспространение ядерного оружия организация МАГАТЭ осудит действия Украины, достаточно мала. Директор фонда исторических исследований «Основание» Алексей Анпилогов рассказал, что нарушение режима влечёт за собой предоставление соответствующего доклада Совету Безопасности ООН.

«В обязанности МАГАТЭ входит озаботиться и проконтролировать движение данных контейнеров. И если обнаружат нарушение режима нераспространения, то должны предоставить доклад Совбезу ООН, а уже он выносит решение. МАГАТЭ не принимает карательных норм, но это может сделать Совбез. Однако, поскольку США, Франция и Британия являются постоянными членами Совбеза, то скорее всего любая обязывающая Украину резолюция будет этими странами заблокирована, причём на уровне ещё предварительных слушаний по праву вето этих стран», — отметил Анпилогов.

При этом эксперт подтвердил возможность ВСУ отправить на переработку отработанное, облучённое топливо с Ровенской АЭС. Он объяснил, что на Украине ещё со времён Советского Союза остался действующий радиохимический завод, на котором можно произвести процесс отделения плутония от урана для начинки «грязной бомбы».

«Специалисты этого завода вполне могут произвести обеспечение разделения наработанного плутония и исходного неактивного урана. Внутри реакторов образуется плутоний, который может быть использован для получения настоящей ядерной бомбы, но в большинстве реакторов, включая те, которые установлены на Ровенской АЭС наиболее вероятным является получение высокоактивных изотопов для начинки грязной ядерной бомбы», — рассказал Анпилогов.

Эксперт напомнил, что Россия неоднократно делала заявления и выносила предупреждения Киевскому режиму по поводу подготовки «грязной ядерной бомбы».

В октябре 2022 года Минобороны РФ сообщило, что Киев может попытаться применить «грязную бомбу» с целью провокации и последующего обвинения России. Министр обороны Сергей Шойгу указал, что Москва в курсе попыток Киева создать ядерное оружие, а также разместить на своей территории ядерное оружие стран НАТО.