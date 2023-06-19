Москва, 19 июня, 2023, 11:22 — ИА Регнум. Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин 19 июня сообщил, что спецслужба располагает данными, которые свидетельствуют о том, что Киев может продолжать работу по созданию «грязной ядерной бомбы». Так, Украина решила отправить на переработку партию облучённого топлива с Ровенской АЭС.

Иван Шилов ИА REGNUM Киевский террористичекий режим

«Возможное применение Киевом грязной ядерной бомбы будет иметь тяжелейшие последствия для жизни и здоровья всего населения и экосистемы Восточной Европы, включая государства Евросоюза и Причерноморья», — предупредил Нарышкин.

Он указал, что Киев не уведомил МАГАТЭ о перемещении отработавшего ядерного топлива с АЭС на площадку в Чернобыле. Топливо, как утверждается для захоронения, переместили в двух специальных транспортировочных контейнерах на площадку централизованного хранилища в Чернобыле, при этом без уведомления МАГАТЭ и в нарушение соглашения с ним о гарантиях.

В СВР выразили надежду на то, что МАГАТЭ и профильные структуры ЕС обратят отреагируют на действия Киева.

В октябре прошлого года Минобороны РФ сообщило, что Киев может попытаться применить «грязную бомбу» с целью провокации и последующего обвинения России. Минобороны отмечало, что при подрыве радиоактивные изотопы разнесутся в атмосфере на дальность до 1,5 тыс. км. Министр обороны Сергей Шойгу указал, что Москва в курсе попыток Киева создать ядерное оружие, а также разместить на своей территории ядерное оружие стран НАТО. Министр также указал, что США вместе с европейскими странами демонстративно игнорируют элементы ядерного шантажа со стороны Киева, в частности провокации в отношении Запорожской АЭС.

Как сообщало ИА Регнум, официальный представитель МИД России Мария Захарова в апреле этого года напомнила о заявлениях президента Украины, которые «трудно трактовать иначе, как заход на возможность пересмотра безъядерного статуса Украины», призывы к странам Североатлантического альянса нанести превентивный удар по российской территории.

Также в апреле стало известно, что США передали на Украину сенсоры, способные фиксировать радиационную активность, устанавливать силу и место ядерного взрыва.