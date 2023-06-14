Москва, 14 июня, 2023, 14:43 — ИА Регнум. За последние сутки средства российской противовоздушной обороны (ПВО) перехватили две британские крылатые ракеты Storm Shadow и четыре ракеты американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом 14 июня сообщил на брифинге официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

РИА Новости Военнослужащие ПВО ВС России в зоне СВО

«Средствами противовоздушной обороны ВКС России в течение суток перехвачены две крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow и четыре реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS», — сказал он.

Военный уточнил, что также российская ПВО за это же время перехватила 20 беспилотников ВСУ около Сладкой Балки в Запорожской области, Жовтневого в Харьковской и Валерьяновки в ДНР.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Минобороны сообщили, что в ночь на 14 июня российские войска нанесли высокоточные удары большой дальности морского и воздушного базирования по резервам ВСУ и воюющим на стороне украинской армии наёмникам. Кроме того, были поражены склады западных боеприпасов, оружия и военной техники.

В ведомстве подчеркнули, что все назначенные цели удалось поразить. Высокоточные удары российская армия наносит по военным целям на украинской территории после организованного Украиной 8 октября теракта на Крымском мосту.