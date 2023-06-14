Москва, 14 июня, 2023, 14:32 — ИА Регнум. В ночь на 14 июня российские войска нанесли высокоточные удары большой дальности морского и воздушного базирования по резервам украинских войск и наёмникам, а также по складам западных боеприпасов, оружия и военной техники ВСУ. Об этом 14 июня сообщило Минобороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Сегодня ночью Вооружённые силы Российской Федерации нанесли групповые удары высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по местам сосредоточения резервов ВСУ и иностранных наёмников, а также складам боеприпасов, вооружения и военной техники иностранного производства», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что все указанные объекты были поражены, и добавляется, что ВС России достигли целей этих ударов.

Как сообщало ИА Регнум, 13 июня официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что в ночь на 13 июня Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли удары по оперативным резервам ВСУ и складу иностранных боеприпасов и вооружения. Он уточнил, что все назначенные цели были поражены.

Российские войска начали нанесение высокоточных ударов по военным целям на территории Украины после теракта на Крымском мосту, в причастности к которым в Москве обвиняют Киев. Минобороны подчеркивало, что поражаются именно военные объекты.