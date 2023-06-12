Вашингтон, 12 июня, 2023, 20:50 — ИА Регнум. Вашингтон не имеет доказательств того, что КНР поставляет оружие РФ, но есть беспокойство из-за того, что китайские и российские фирмы обмениваются технологиями. Об этом 12 июня заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции.

Иван Шилов ИА REGNUM Энтони Блинкен

«У нас есть опасения по поводу частных компаний, предоставляющих технологии, в том числе технологии двойного назначения», — сказал Блинкен.

Он отметил, что в США это считают серьёзной проблемой. Вашингтон неоднократно поднимал этот вопрос.

При этом ранее в американских СМИ сообщили, что Блинкен собирается посетить Китай после того, как совершит поездку на Ближний Восток.

Как сообщало ИА Регнум, председатель КНР Си Цзиньпин во время визита в Москву в марте заявил, что Китай придерживается курса на стратегическое сотрудничество с Россией. Китайский лидер подчеркнул, что Пекин принял такое решение в рамках национальных интересов и с учётом тенденции в мире.