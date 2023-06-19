Москва, 19 июня, 2023, 13:12 — ИА Регнум. К празднику 1 Мая в 2024 году добавят выходные дни, чтобы граждане России отдохнули четыре праздничных дня при полноценных новогодних каникулах, рассказал 19 июня министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в интервью «Известиям».

Gov.tuva.ru 1 мая

По его словам, в ближайшее время Минтруд опубликует проект постановления, который касается праздничных дней в 2024 году.

Котяков уточнил, что в 2024 году 1 мая выпадает на среду, поэтому в проекте постановления Минтруда предлагается добавить два выходных дня, 29 и 30 апреля. Таким образом, всего у граждан будет четыре праздничных дня, считая воскресенье, 28 апреля. Однако рабочая неделя перед первомайскими праздниками будет шестидневной.

Кроме того, на 23 февраля и 8 марта граждане России будут отдыхать три дня подряд, так как оба праздника выпадают на пятницу. Новогодние каникулы урезаться не будут, они продлятся до 8 января.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале 2022 года в России начался эксперимент по переводу части сотрудников «Совкомбанка» на четырёхдневную рабочую неделю с сохранением зарплаты как при пятидневке. Пилотный проект начали в бэк-офисе организации, а также среди ИТ-специалистов и сотрудников других подразделений, в том числе топ-менеджеров.

На полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Котяков отмечал в связи с этим, что рынок труда и действующее законодательство стран позволяют работодателю достаточно гибко организовывать время и труд каждого конкретного сотрудника.

Глава Минтруда при этом не поддержал идею ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» о введении в стране шестидневной рабочей недели.