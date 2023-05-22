Москва, 22 мая, 2023, 11:22 — ИА Регнум. Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» предложила главе Минтруда Антону Котякову ввести в России шестидневную рабочую неделю. Об этом 22 мая сообщают «Известия».

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Авторы инициативы написали, что до 2014 года российская экономика демонстрировала устойчивый рост, но сейчас из-за растущего числа санкций выросла нагрузка на экономический сектор.

Отмечается, что экономика и национальная валюта России выдержали удар и показали стрессоустойчивость.

«Тем не менее в настоящее время потребность нашей финансово-экономической системы в дополнительных инвестициях сохраняется», — говорится в обращении.

По мнению авторов, увеличение рабочей недели поможет повысить прочность российской экономики и реализовать поставленные президентом РФ Владимиром Путиным задачи — укрепить экономический суверенитет, уменьшить зависимость от иностранных институтов, достигнуть промышленного и технологического прорыва.

Как сообщало ИА Регнум, в февраля 2022 года в России начался эксперимент по переводу части сотрудников «Совкомбанка» на четырёхдневную рабочую неделю с сохранением зарплаты как при пятидневной рабочей неделе. Пилотный проект запустили в бэк-офисе организации, а также среди ИТ-специалистов и сотрудников других подразделений, включая топ-менеджеров.