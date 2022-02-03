Москва, 3 февраля, 2022, 11:30 — ИА Регнум. В России стартовал эксперимент по переводу части сотрудников на четырёхдневную рабочую неделю с сохранением зарплаты как при пятидневной рабочей неделе. Пилотный проект запущен в «Совкомбанке», передаёт 3 февраля РБК.

Цитата из х/ф «После работы». Реж. Мартин Скорсезе. 1985. США Конец рабочей недели

Эксперимент проводится среди сотрудников бэк-офиса банка, а также дочерней компании «Совкомбанк Технологии» — это ИТ-специалисты и сотрудники других подразделений, включая топ-менеджеров (менее 5% персонала).

В течение 2022 года новый график работы протестируют около 1 тыс. сотрудников «Совкомбанка». По данным на 30 сентября 2021 года, в нем работали 22,7 тыс. человек. Другие банки в России пока не рассматривают перевод сотрудников на «четырёхдневку»

ИА REGNUM сообщало ранее, Минтруда РФ рассматривает все инициативы по переходу на четырёхдневную рабочую неделю

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