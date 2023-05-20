Макеевка, ДНР, 20 мая, 2023, 14:29 — ИА Регнум. Мирный житель города Макеевки Донецкой Народной Республики (ДНР) подорвался на противопехотной мине «Лепесток». Об этом 20 мая сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Василий Иванов ИА REGNUM Мина «Лепесток»

«Макеевка (Червоногвардейский район): по ул. Холмогорской, 22 в результате подрыва на мине ПФМ «Лепесток» получил ранение мужчина 1970 года рождения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на 20 мая зарегистрировано 116 случаев подрыва гражданских лиц на минах ПФМ-1 «Лепесток». Трое из пострадавших в результате ранения скончались.

Как ранее сообщило ИА Регнум, житель Белгородской области лишился стопы, наступив на мину «Лепесток». Происшествие случилось в селе Черемошное. Мужчина косил траву в овраге, наступил на ПФМ-1 «Лепесток», в результате чего ему оторвало правую стопу.