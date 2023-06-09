Донецк, 9 июня, 2023, 13:49 — ИА Регнум. Подросток получил ранение в Донецке в результате взрыва противопехотной мины «Лепесток». Об этом 9 июня сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Василий Иванов ИА REGNUM Мина «Лепесток»

Отмечается, что на ул. Крюкова, 36 в результате подрыва на мине «Лепесток» получил ранение подросток 2009 года рождения.

Уточняется, что согласно данным на 9 июня было зарегистрировано 118 случаев подрыва гражданских лиц, в том числе 11 детей, на минах «Лепесток». В результате ранения трое из пострадавших скончались.

Как передавало ИА Регнум, 22 мая мирный житель города Макеевки в ДНР подорвался на противопехотной мине «Лепесток».

20 мая женщина пострадала при подрыве противопехотной мины «Лепесток» в Петровском районе города Донецка. Житель Краснояружского района Белгородской области потерял ногу в результате того, что наступил на мину.

Житель Белгородской области наступил на мину, в результате инцидента мужчина лишился стопы.