Донецк, 18 июня, 2023, 22:11 — ИА Регнум. Мирная жительница Петровского района Донецка подорвалась на противопехотной мине. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с преступлениями Украины (СЦКК).

Штаб территориальной обороны ДНР ПФМ-1 «Лепесток»

«В результате подрыва на мине ПФМ-1 «Лепесток» получила ранение женщина 1987 года рождения», — говорится в сообщении, опубликованном в воскресенье, 18 июня, в Telegram-канале представительства.

В представительстве ДНР в СЦКК также напомнил, что по состоянию на 18 июня 2023 года всего зафиксировано 120 случаев подрыва гражданских лиц на противопехотных минах «Лепесток», в том числе 10 детей.

Как ранее сообщалось ИА Регнум, за сутки 17 июня Вооружённые силы Украины 33 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики. Всего по территории региона было выпущено 199 единиц различных боеприпасов, а под огнём оказались районы Донецка, Макеевки, Ясиноватой, Горловки, Александровки и Пантелеймоновки.