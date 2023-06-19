Москва, 19 июня, 2023, 12:27 — ИА Регнум. Железнодорожная высокоскоростная магистраль между Москвой и Петербургом в перспективе может быть продлена до Минска, заявил 19 июня на заседании сессии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России министр транспорта РФ Виталий Савельев.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Вопрос [о строительстве ВСМ] будет в ближайшее время обсужден на уровне правительства, мы готовимся. У нас подавляющее большинство членов правительств за ВСМ. А следующими темпами мы посмотрим вторую часть дороги на Минск. Вместе осмыслим, посмотрим, сколько она будет стоить и что она нам даст», — сказал Савельев.

По словам министра, инвесторы для строительства высокоскоростной магистрали между Москвой и Петербургом, а также для создания нового подвижного состава уже есть.

В марте 2023 года «Ведомости» со ссылкой на осведомлённые источники сообщали, что проект строительства высокоскоростной магистрали между Москвой и Петербургом может перестать получать финансирование из средств Фонда национального благосостояния ввиду увеличения стоимости импортных материалов, снижения спроса и неблагоприятных прогнозы в логистике.

На строительство магистрали планировалось потратить 1,39 трлн рублей. Проект должен быть завершён к 2027 году. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что новая магистраль могла бы стать заменой авиасообщению между Москвой и Петербургом, сделав его фактически бессмысленным.