Санкт-Петербург, 25 марта, 2022, 16:59 — ИА Регнум. Строительство высокоскоростной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом может потерять финансирование за счёт средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) правительства РФ. Об этом сообщили несколько источников, владеющих информацией, пишет издание «Ведомости».

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Фонд планировал направить на проект около 500 млрд рублей. Однако, по словам источников, эти планы изменились. И в ближайшее время правительство может отказаться от финансирования проекта ВСМ.

«Вероятность отказа от строительства магистрали за счет ФНБ — почти сто процентов», — заявил один из источников.

Причинами такого решения считают утрату актуальности проекта из-за увеличения стоимости импортных материалов, снижение платёжеспособного спроса и неблагоприятные прогнозы в логистике. Во многом на реализации проекта сказались и западные санкции.

В общей сложности на строительство ВСМ планировали потратить 1,39 трлн рублей. Срок окончания работы, по оценкам РЖД, должен был прийти на 2027 год. По словам президента РФ Владимира Путина, магистраль могла бы стать заменой авиасообщению между двумя городами, сделав его фактически бессмысленным.